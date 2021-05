Agguato nel Napoletano, il 20enne ferito al petto da un proiettile ha precedenti (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Nola, Giuseppe Orefice, il 21enne ferito nella notte a Castello di Cisterna, nel Napoletano, in un Agguato di cui non si conoscono ancora i dettagli. Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto otto bossoli. Le indagini dei militari di Castello di Cisterna non possono avvalersi né di testimoni, né della presenza di telecamere sul posto. Il ragazzo, che ha precedenti a suo carico, ha riportato seri danni a un polmone ed è in prognosi riservata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Nola, Giuseppe Orefice, il 21ennenella notte a Castello di Cisterna, nel, in undi cui non si conoscono ancora i dettagli. Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto otto bossoli. Le indagini dei militari di Castello di Cisterna non possono avvalersi né di testimoni, né della presenza di telecamere sul posto. Il ragazzo, che haa suo carico, ha riportato seri danni a un polmone ed è in prognosi riservata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Agguato nel Napoletano, il 20enne ferito al petto da un proiettile ha precedenti ** - ottopagine : Centrato al petto da un proiettile: agguato nel napoletano #CastellodiCisterna - ilgiornalelocal : Agguato a colpi di pistola nel quartiere popolare Un 30enne in gravi condizioni all'ospedale di #Nola… - iISud24 : Ventenne ferito a colpi di pistola nel Napoletano: ricoverato in gravi condizioni #17Maggio #Napoli #Campania… - zazoomblog : Agguato nel napoletano 20enne ferito al petto da proiettile: è in pericolo di vita - #Agguato #napoletano #20enne… -