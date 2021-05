Aggiornamento Amazfit Band 5 con Alexa in lingua italiana

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 maggio 2021) L’5, diretta concorrente con un margine di netto vantaggio sulla Xiaomi Mi5, è molto probabilmente una delle smart-più richieste ed apprezzate tra quelle attualmente in commercio, non solo per una scelta economica, ma anche per un quadro più completo di funzioni che con un dispositivo come questo si spera di avere a bordo. Il braccialetto intelligente, lanciato negli Stati Uniti lo scorso settembre (dopo qualche mese anche nel mercato italiano), inizialmente era sprovvisto del supporto per Amazonnella nostra. Il device rispondeva ai comandi, ma solo ininglese (e la maggior parte delle volte in modo errato). Finalmente, oggi 17 maggio, possiamo dire che è giunto l’ufficiale che introduce il ...