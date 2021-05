Agente Muldur | “Al Sassuolo sta bene | ma da tempo le big italiane e inglesi sono su di lui”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 17 maggio 2021) Max Hagmayr,dell’esterno delMert, ha parlato così a Kronen Zeitung a proposito del futuro del suo assistito: “Siamo sempre in contatto con i migliori club italiani e, ma il trasferimento è sempre fallito a causa delle commissioni, vedremo in estate. Alstae in nessun altro campionato potrebbe migliorare così sia dal punto di vista difensivo che da quello tattico”. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.