Aeroporto Ciampino | Consiglio di Stato sospende la riduzione degli slot

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Ildiha sospeso in via cautelare la sentenza del TAR del Lazio e il Decreto Ministeriale che riduceva, al fine del contenimento del rumore aeroportuale, il numero didisponibili nell’dida 97 a 65 al giorno. “L’immediata esecuzione del dispositivo della sentenza avrebbe causato un rilevante danno economico per tutte le compagnie aeree che volavano sul secondodella capitale, con effetti sulla ripresa del traffico aereo, sugli utenti interessati, sull’occupazione e sull’indotto, all’approssimarsi dell’importante stagione estiva 2021?, si legge in una nota dello studio legale Nunziante Magrone che ha assistito Wizz Air e Ryanair nella richiesta.