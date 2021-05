“Accordo segreto”. UeD, bomba su Tina Cipollari e Gemma Galgani: la voce che cambia tutto arriva dai corridoi (Di lunedì 17 maggio 2021) Non ci sono dubbi sul fatto che Tina Cipollari e Gemma Galgani siano l’anima di ‘Uomini e Donne’. Immaginare adesso il dating show di Maria De Filippi senza le loro presenze sarebbe praticamente impossibile. Nonostante infatti ci siano telespettatori che critichino entrambe, c’è da dire che l’essenza della trasmissione è ormai rappresentata da loro. Sono ormai tantissimi anni che la dama piemontese e l’opinionista si danno battaglia verbale. Un ‘odio’ che non accenna a diminuire. Ciò che però sta emergendo in queste ore è un qualcosa di clamoroso. Se questi rumor dovessero trovare riscontri ufficiali, cambierebbe davvero tutto e il pubblico non sarebbe affatto felice di venire a conoscenza di tutto questo. Difficile ipotizzare che ciò che vi stiamo per dire sia stata opera della ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Non ci sono dubbi sul fatto chesiano l’anima di ‘Uomini e Donne’. Immaginare adesso il dating show di Maria De Filippi senza le loro presenze sarebbe praticamente impossibile. Nonostante infatti ci siano telespettatori che critichino entrambe, c’è da dire che l’essenza della trasmissione è ormai rappresentata da loro. Sono ormai tantissimi anni che la dama piemontese e l’opinionista si danno battaglia verbale. Un ‘odio’ che non accenna a diminuire. Ciò che però sta emergendo in queste ore è un qualcosa di clamoroso. Se questi rumor dovessero trovare riscontri ufficiali, cambierebbe davveroe il pubblico non sarebbe affatto felice di venire a conoscenza diquesto. Difficile ipotizzare che ciò che vi stiamo per dire sia stata opera della ...

Advertising

stellasacchini : @silviaballestra @APezzotta @Simgu2802 @Librimondadori @MondoDiVersi @artdielle @fmusolino @angelo_cennamo… - emmyalison : Ieri una mia amica mi manda un video. 'Qual è il segreto per essere felici?' 'Non discutere con persone stupide' 'N… - EwestRest : @italiaregia ..8) abbiamo già dimenticato Verona ecc?! X non parlare come persona 'uomo' #gattusoout che se la pren… -