Accordo Cap-Rse, idrogeno green per potenziare economia circolare nel servizio idrico integrato (Di lunedì 17 maggio 2021) Sviluppare un progetto sperimentale per la produzione di idrogeno verde. Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, sigla un Accordo con Rse, Ricerca sul Sistema Elettrico, società pubblica controllata dal Gse e specializzata nella ricerca nel settore elettro-energetico. L'Accordo della durata di 3 anni intende applicare le tecnologie dedicate alla produzione di idrogeno per rendere ancora più sostenibili i processi di economia circolare applicati al servizio idrico integrato nei 40 impianti di depurazione gestiti dall'utility lombarda. "Ricerca e innovazione di Gruppo Cap si basano sull'assunto che l'acqua sia l'elemento che offre allo ...

