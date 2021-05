Abruzzo, due nuovi indagati nell’inchiesta su appalti truccati nella sanità e nei trasporti (Di lunedì 17 maggio 2021) Ci sono due nuovi indagati nella inchiesta della Procura di Pescara che ipotizza la corruzione su appalti truccati nella sanità e nei trasporti. Si tratta della stessa indagine che riguarda l’imprenditore Vincenzo Marinelli, già dirigente della Federcalcio e attualmente presidente onorario del Pescara. Nel registro degli indagati, secondo quanto riporta l’Ansa, la consigliera regionale in quota Lega Sabrina Bocchino e l’ex senatore Fabrizio Di Stefano, nei mesi scorsi candidato del centrodestra alle comunali di Chieti. Ad aprile gli uffici di Marinelli erano stati perquisiti. Oltre al manager e a dipendenti della società, anche il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e l’ex assessore Mauro Febbo risultano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Ci sono dueinchiesta della Procura di Pescara che ipotizza la corruzione sue nei. Si tratta della stessa indagine che riguarda l’imprenditore Vincenzo Marinelli, già dirigente della Federcalcio e attualmente presidente onorario del Pescara. Nel registro degli, secondo quanto riporta l’Ansa, la consigliera regionale in quota Lega Sabrina Bocchino e l’ex senatore Fabrizio Di Stefano, nei mesi scorsi candidato del centrodestra alle comunali di Chieti. Ad aprile gli uffici di Marinelli erano stati perquisiti. Oltre al manager e a dipendenti della società, anche il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e l’ex assessore Mauro Febbo risultano ...

