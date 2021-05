Abbiamo vinto la nostra “battaglia contro” Warner Music (Di lunedì 17 maggio 2021) L’avevamo ritenuta ingiusta e oltre ogni rigor di logica e, alla fine, Giornalettismo ha vinto la sua personalissima (ma dovrebbe riguardare tutte le testate online) battaglia contro le segnalazioni prive di logica per “violazione del diritto d’autore” su Facebook. Questa mattina, infatti, Warner Music – che nelle scorse settimane aveva avanzato pretese di rimozione di un nostro video live risalente al gennaio 2020 – ci ha comunicato che il nostro reclamo è stato accolto e, quindi, che la nostra testata aveva ragione. LEGGI ANCHE > Il paradosso: Facebook consente di rivendicare la Musica di sottofondo per i video live «Warner Music Group Rights Management ha accettato la contestazione e ha rimosso la richiesta relativa ai ricavi ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 17 maggio 2021) L’avevamo ritenuta ingiusta e oltre ogni rigor di logica e, alla fine, Giornalettismo hala sua personalissima (ma dovrebbe riguardare tutte le testate online)le segnalazioni prive di logica per “violazione del diritto d’autore” su Facebook. Questa mattina, infatti,– che nelle scorse settimane aveva avanzato pretese di rimozione di un nostro video live risalente al gennaio 2020 – ci ha comunicato che il nostro reclamo è stato accolto e, quindi, che latestata aveva ragione. LEGGI ANCHE > Il paradosso: Facebook consente di rivendicare laa di sottofondo per i video live «Group Rights Management ha accettato la contestazione e ha rimosso la richiesta relativa ai ricavi ...

chiellini : ?? Abbiamo lottato, sofferto e vinto... fino alla fine!!! #JuveInter - acmilan : Do you know when we last won by 7? Find out in tonight’s stats ?? - raamosoo : RT @breakthruh: IL MODO IN CUI ABBIAMO VINTO STASERA #MTVAwards - raamosoo : RT @cevansrws: Non potevo chiedere un buongiorno migliore. ANCHE OGGI ABBIAMO VINTO NOI SONO STRA FELICE #MTVAwards #WandaVision https://t.… - camillarry : RT @breakthruh: IL MODO IN CUI ABBIAMO VINTO STASERA #MTVAwards -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo vinto Bonolis attacca la Juve: 'La storia non è cambiata' MILANO - " Lo scudetto? Sono felice per la mia Inter, anche perché la storia non è cambiata . L'abbiamo visto sabato dopo Juventus - Inter: abbiamo vinto un campionato dove determinate cose sono ancora presenti ". Intervenuto ai microfoni della Rai, Paolo Bonolis , noto tifoso nerazzurro, ha detto la sua sugli episodi che hanno ...

Chiara Pappacena, il sogno Olimpico della numero uno d'Italia ... insieme alla compagna ha vinto solamente una partita in tre tornei, raggiungendo al massimo il ... Giocano tutte a padel da tantissimo tempo, mentre noi abbiamo iniziato relativamente da poco. Per fare ...

Dzeko: "Abbiamo vinto da squadra e meritatamente" (Foto) fedegiallorossa Giulia Stabile e Sangiovanni, il loro amore va al massimo anche dopo la finale di Amici 20:'Contento che abbia vinto lei' Giulia Stabile e Sangiovanni sono unitissimi. Il loro amore va al massimo anche dopo la finale di Amici 20. La ballerina ha sconfitto a sorpresa il cantante, suo fidanzato, trionfando al talent di Mar ...

Pioli, Calhanoglu, persino... Calvarese: Milan, rabbia social contro tutti Tifosi scatenati sui social. Critiche all’allenatore per i cambi, polemiche per l’arbitraggio di Juve-Inter e molta rassegnazione in vista della sfida con l’Atalanta ...

