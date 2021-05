Abbiamo vinto la nostra “battaglia contro” Warner Music (Di lunedì 17 maggio 2021) L’avevamo ritenuta ingiusta e oltre ogni rigor di logica e, alla fine, Giornalettismo ha vinto la sua personalissima (ma dovrebbe riguardare tutte le testate online) battaglia contro le segnalazioni prive di logica per “violazione del diritto d’autore” su Facebook. Questa mattina, infatti, Warner Music – che nelle scorse settimane aveva avanzato pretese di rimozione di un nostro video live risalente al gennaio 2020 – ci ha comunicato che il nostro reclamo è stato accolto e, quindi, che la nostra testata aveva ragione. LEGGI ANCHE > Il paradosso: Facebook consente di rivendicare la Musica di sottofondo per i video live «Warner Music Group Rights Management ha accettato la contestazione e ha rimosso la richiesta relativa ai ricavi ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 17 maggio 2021) L’avevamo ritenuta ingiusta e oltre ogni rigor di logica e, alla fine, Giornalettismo hala sua personalissima (ma dovrebbe riguardare tutte le testate online)le segnalazioni prive di logica per “violazione del diritto d’autore” su Facebook. Questa mattina, infatti,– che nelle scorse settimane aveva avanzato pretese di rimozione di un nostro video live risalente al gennaio 2020 – ci ha comunicato che il nostro reclamo è stato accolto e, quindi, che latestata aveva ragione. LEGGI ANCHE > Il paradosso: Facebook consente di rivendicare laa di sottofondo per i video live «Group Rights Management ha accettato la contestazione e ha rimosso la richiesta relativa ai ricavi ...

