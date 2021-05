Sfwebzine : PIERO PELU' e ALDO CAZZULLO - 'A RIVEDER LE STELLE' - NatasciaRomina : 'A Riveder Le Stelle' è il nuovo racconto teatrale di Aldo Cazzullo, con la partecipazione di Piero Pelù - FlashStyleMagaz : 'A Riveder Le Stelle' è il nuovo racconto teatrale di Aldo Cazzullo, con la partecipazione di Piero Pelù - visitorcity : RT @ComuneNoto: La 42^ #InfioratadiNoto dedicata a #DanteAlighieri è pronta?? “E quindi uscimmo a riveder le stelle” - museocinemact : E quindi uscimmo a riveder le stelle -

Ultime Notizie dalla rete : Riveder Stelle

Il Corriere Apuano

... al concorso indetto dall'Amministrazione Comunale di Partanna nell'ambito della V Settimana della Cultura, denominato 'E quindi uscimmo ale- Parole, suoni e immagini per Dante'. ...... in qualunque condizione umana interiore ed esteriore si trovi, aspirerà sempre 'ale'. 04 - 06 giugno: ION di Dino Lopardo. Ore 20.30 Spettacolo vincitore Festival In Divenire 2019, ...Come il Sommo Poeta "uscì a riveder le stelle" dopo la sua Commedia, anche il mondo degli eventi culturali si desta da una lunga interruzione forzata e torna, finalmente in presenza, ad animare la cit ...Dal campo di calcio alla racchetta da padel: un raduno di ex campioni e attuali allenatori, compreso il ct della Nazionale Roberto Mancini, in riva al mare a Pescara per il primo ...