A Livorno i portuali evitano carico di armi per Ashdod (Di lunedì 17 maggio 2021) La portacontainer Asiatic Island ieri sera stava costeggiando Cipro e oggi dovrebbe giungere al porto israeliano di Ashdod. Sul carico che trasporta ci sono pochi dubbi: armi ed esplosivi per l’esercito di Netanyahu. Non sappiamo invece cosa dovesse caricare nella sua sosta a Livorno di venerdì. Una tappa tenuta segreta, «rovinata» dalla protesta dei portuali che ha evitato qualsiasi carico di armi. Come era già successo nei mesi scorsi grazie ai portuali di Genova con le navi saudite cariche di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 17 maggio 2021) La portacontainer Asiatic Island ieri sera stava costeggiando Cipro e oggi dovrebbe giungere al porto israeliano di. Sulche trasporta ci sono pochi dubbi:ed esplosivi per l’esercito di Netanyahu. Non sappiamo invece cosa dovesse caricare nella sua sosta adi venerdì. Una tappa tenuta segreta, «rovinata» dalla protesta deiche ha evitato qualsiasidi. Come era già successo nei mesi scorsi grazie aidi Genova con le navi saudite cariche di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

papedu : RT @perchetendenza: 'Livorno': Perché i portuali di Livorno si sono rifiutati di caricare armi sulla nave Asiatic Island, diretta in Israel… - OnoMoreTime : RT @pierpi13: Orgoglio è sapere che a Livorno i portuali si sono rifiutati di caricare armi per Israele. - VannaiolaGabry : RT @pierpi13: Orgoglio è sapere che a Livorno i portuali si sono rifiutati di caricare armi per Israele. - AlfonsoSilvitel : RT @pierpi13: Orgoglio è sapere che a Livorno i portuali si sono rifiutati di caricare armi per Israele. - BeltramoPaolo : RT @pierpi13: Orgoglio è sapere che a Livorno i portuali si sono rifiutati di caricare armi per Israele. -