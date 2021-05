A cena fuori fino alle 23, da lunedì in palestra e da metà giugno al via le cerimonie (Di martedì 18 maggio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative all`emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento, come fa sapere Palazzo Chigi, in considerazione dell`andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, modifica i parametri di ingresso nelle 'zone colorate', secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che "assumano principale rilievo l`incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva".Inoltre, "nelle 'zone gialle' si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche. In pratica, con questo provvedimento, gli italiani diranno addio al coprifuoco il 21 giugno, ma già da mercoledì sera si potrà cenare fuori o circolare ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 maggio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative all`emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento, come fa sapere Palazzo Chigi, in considerazione dell`andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, modifica i parametri di ingresso nelle 'zone colorate', secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che "assumano principale rilievo l`incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva".Inoltre, "nelle 'zone gi' si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche. In pratica, con questo provvedimento, gli italiani diranno addio al coprifuoco il 21, ma già da mercoledì sera si potràreo circolare ...

