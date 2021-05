A 130 anni della Rerum Novarum Il papa che sfidò le modernità

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 maggio 2021) Voi oggi leggete la “” tranquillamente, come una pastorale qualsiasi fece dire il grande pensatore cattolico Georges Bernanos nel suo insuperabile “Diario di un curato di campagna” al protagonista del suo libro invece “allora abbiamo sentito tremare la terra solo i piedi. Che entusiasmo! L’idea cosi semplice che il lavoro non è una merce sottomessa alla leggedomanda e dell’offerta, che non si può speculare sui salari come sul grano, sullo zucchero e sul caffè, questo sconvolgeva le nostre coscienze”. E dovrebbe sconvolgere anche oggi le nostre coscienze a centotrent’dalla promulgazione di quella enciclica e quando ancora dobbiamo registrare numerosi morti sul lavoro, perché al lavoro non si riconosce la giusta e doverosa dignità. Come sconvolse tutte le anime belle di quel fine ‘800, mettendo a ...