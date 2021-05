300 | Zack Snyder ha ideato il capitolo conclusivo della trilogia | ma Warner Bros non ha approvato il progetto

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il registaha dichiarato di aver completato la sceneggiatura dell'ultimodi 300,rifiutato da. 300 avrebbe potuto avere un terzo film:ha infatti confermato che avevaun potenziale sequel, molto diverso dai capitoli precedenti,ha deciso di non produrre il potenziale lungometraggio. Il filmmaker ha parlato delsvelando che ne aveva completato la sceneggiatura durante la pandemia, condividendo ora i dettaglistoria che sembra destinata a non ottenere il via libera alla produzione., ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? 300: Zack Snyder ha ideato il capitolo conclusivo della trilogia, ma Warner Bros non ha approvato il proge… -

Ultime Notizie dalla rete : 300 Zack

... raduna uomini e donne di sua fiducia e si getta nell'impresa: riuscirà a portarla a termine? 'Army of the Dead' è scritto e diretto daSnyder , autore in precedenza di film d'azione come '', ...Che cosa è la Snyder Cut? Partiamo dal principio:Snyder (, Watchmen , L'uomo d'acciaio , Batman v Superman: Dawn of justice ) per buona parte della produzione del film Justice ...Il regista Zack Snyder ha dichiarato di aver completato la sceneggiatura dell'ultimo capitolo della trilogia di 300, progetto rifiutato da Warner Bros. 300 avrebbe potuto avere un terzo film: Zack Sny ...Zack Snyder, regista di Army of the dead e Batman V Superman, ha pronta una sceneggiatura su un film basato sulle avventure di Alessandro Magno, ma la Warner si oppone.