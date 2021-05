22a giornata di Serie A femminile: anticipi, posticipi e programmazione TV (Di lunedì 17 maggio 2021) Serie A femminile: la FIGC ha annunciato il calendario per la 22a giornata: ecco anticipi, posticipi e programmazione tv La FIGC Divisione Calcio femminile ha esposto il calendario con tutti gli anticipi e posticipi e programmazione tv dell’ultima giornata di Serie A femminile. Sabato 22 maggio ore 12:30 San Marino-Fiorentina (TIM Vision) Napoli-Roma (TIM Vision e Sky Sport) Sabato 22 maggio ore 15:00 Florentia San Gimignano-Pink Bari (TIM Vision) Domenica 23 maggio ore 12:30 Juventus-Inter (TIM Vision e Sky Sport) Domenica 23 maggio ore 15:00 Milan-Hellas Verona (TIM Vision) Empoli-Sassuolo (TIM Vision) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021): la FIGC ha annunciato il calendario per la 22a: eccotv La FIGC Divisione Calcioha esposto il calendario con tutti glitv dell’ultimadi. Sabato 22 maggio ore 12:30 San Marino-Fiorentina (TIM Vision) Napoli-Roma (TIM Vision e Sky Sport) Sabato 22 maggio ore 15:00 Florentia San Gimignano-Pink Bari (TIM Vision) Domenica 23 maggio ore 12:30 Juventus-Inter (TIM Vision e Sky Sport) Domenica 23 maggio ore 15:00 Milan-Hellas Verona (TIM Vision) Empoli-Sassuolo (TIM Vision) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LatinaCorriere : Unesco Latina, incontro per la 22? Giornata mondiale della biodiversità - - Cisco46allegro : RT @EcoLitoraleTv: Il Club per l'Unesco di Latina e la 22? Giornata mondiale della biodiversità - Tutto_Nocerina : SERIE D (GIRONE G): le decisioni del Giudice Sportivo del recupero della 22a giornata - EcoLitoraleTv : Il Club per l'Unesco di Latina e la 22? Giornata mondiale della biodiversità - FuoriSedeNocera : SERIE D (GIRONE G): le decisioni del Giudice Sportivo del recupero della 22a giornata -