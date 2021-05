17 maggio | il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi

(Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo i 5.753 nuovi contagiati e i 93 decessi di ieri la situazione dei contagi diin14con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento. In Basilicata sono 18 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (16 sono residenti), su un totale di 284 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consuetoquotidiano. I lucani guariti o negativizzati sono 198. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.787 (-182), di cui 4.672 in isolamento domiciliare. Sono 19.723 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 543 quelle decedute. Marche: 53 nuovi positivi. In Toscana sono 382 i nuovi casi ...

Advertising

LegaSalvini : BOLLETTINO 9 MAGGIO: IL NUMERO PIÙ BASSO DI VITTIME DAL 25 OTTOBRE - VTrend_it : Covid-19: il bollettino sanitario di oggi, lunedì 17 maggio - AdhilacInfo : RT @MorosiSilvia: ?? Covid in Italia, il bollettino di oggi: 5.753 casi e 93 morti (il dato più basso da sette mesi). Tasso al 2,8% https:/… - veneziatoday : Coronavirus, bollettino del 17 maggio: i numeri in Veneto e provincia di Venezia - CampolongoHospi : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (16 maggio 2021) Ecco l’aggiornamento?? h… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio bollettino

sull'epidemia da Coronavirus in Italia , nel giorno decisivo per il coprifuoco e le ... chi può entrarci e da quando / Le regole Indice Rt: i dati aggiornati del 14Intanto, i ...Forlì - 172021 - Nei primi tre mesi del 2021 nel territorio Romagna " Forlì - Cesena e Rimini si ... "Gli ultimi dati riferiti al contesto nazionale, tratti daleconomico di aprile 21 ...Cantieri e traffico. La situazione della viabilità delle strade trentine del mattino di lunedì 17 maggio, aggiornata da Viaggiare in Trentino. Un servizio della Provincia Autonoma di Trento che si rac ...La curva dei contagi in Regione è in rapida discesa. I malati Covid in ospedale sono 991 (-1), dei quali 871 (-1) nei reparti non critici e 120 nelle terapie intensive ...