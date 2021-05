17 maggio 1972, il commissario Luigi Calabresi viene assassinato (Di lunedì 17 maggio 2021) Luigi Calabresi muore il 17 maggio 1972, ucciso da un commando di Lotta Continua. Era stato implicato nella morte dell’anarchico Pinelli. Il 17 maggio 1972, alle ore 9.15, il commissario di polizia Luigi Calabresi viene assassinato a Milano in via Francesco Cherubini, vicino alla sua abitazione, mentre si apprestava a salire in auto per andare in ufficio. Aveva 34 anni. La moglie era in attesa del terzo figlio. L’assassinio di Luigi Calabresi Solo nel 1988 l’indagine arrivò a soluzione, grazie alle dichiarazioni di Leonardo Marino, un ex militante di Lotta Continua, il quale confessò di aver partecipato insieme ad Ovidio Bompressi all’assassinio del ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 17 maggio 2021)muore il 17, ucciso da un commando di Lotta Continua. Era stato implicato nella morte dell’anarchico Pinelli. Il 17, alle ore 9.15, ildi poliziaa Milano in via Francesco Cherubini, vicino alla sua abitazione, mentre si apprestava a salire in auto per andare in ufficio. Aveva 34 anni. La moglie era in attesa del terzo figlio. L’assassinio diSolo nel 1988 l’indagine arrivò a soluzione, grazie alle dichiarazioni di Leonardo Marino, un ex militante di Lotta Continua, il quale confessò di aver partecipato insieme ad Ovidio Bompressi all’assassinio del ...

