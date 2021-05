Zucchero | perché il cantante ha scelto questo nome d’arte?

Leggi su altranotizia

(Di domenica 16 maggio 2021) Il miticoFornaciari sarà l’ospite d’onore di stasera di Top Dieci: sapetehaproprio? Retroscena dolcissimo!(Getty images)Il mitico cantautore, uno dei massimi esponenti del blues italiano. L’artista è stato ospite di Top Dieci, il divertente programma che andrà in onda in prima serata su Rai 1. Lo show condotto come sempre da Carlo Conti sta riscuotendo un modesto successo. Nato lo scorso anno, in piena pandemia, per intrattenere gli italiani che non potevano lasciare casa, è giunto adesso alla sua seconda edizione. Anche stasera ci saranno 6 ospiti, 6 personaggi dello spettacolo che avranno come obiettivo quello di ricostruire classifiche dalla decima posizione fino alla prima. ...