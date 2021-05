Zidane potrebbe sorprendere di nuovo tutti | il retroscena

(Di domenica 16 maggio 2021)non ha ancora chiaro il suo futuro al Real Madrid e dalla Spagna giungono conferme in merito all’indecisione che regna al momento. La costante attuale rispetto al futuro di Zinedineal Real Madrid è il continuo cambio di fronte. Il tecnico non ha nascosto di recente che la sua condizione contrattuale non stabilirà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Maxct79 : Ecco il domino degli allenatori: #DeZerbi saluta #Sassuolo, al suo posto arriva #Italiano che lascia lo #Spezia dov… - bornjuventino : RT @SamueleMaccagno: Penultima giornata di #LaLiga, corsa titolo rovente: Atletico a +2 dal Real e a +4 dal Barcellona. Se i Colchoneros vi… - SamueleMaccagno : Penultima giornata di #LaLiga, corsa titolo rovente: Atletico a +2 dal Real e a +4 dal Barcellona. Se i Colchoneros… - MileTrecarichi : @Pearl984 @JuveSemper Col decreto crescita puoi permetterti un allenatore da 9-10 mln...Zidane costerebbe più o men… - GiulyADP : Secondo me la Juve potrebbe arrivare a Zidane solo con l’uscita di Ronaldo che con metà del suo stipendio andrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Zidane potrebbe

Umberto Tessier) Probabili formazioni Chelsea Real Madrid/ Quote, i dubbi di Tuchel eSI ... tuttavia la Champions League non è il campionato spagnolo, e dunque la finale di Goteborg...Conin bilico, e l'ombra di Allegri, c'è un altro successore al trono per la panchina del Real Madrid: ecco le sue parole L'avventura di Zinedinesulla panchina del Real Madridgiungere al termine alla fine della stagione. Tra i tanti successori al trono del francese, c'è anche Massimiliano Allegri, in lizza anche per tornare ...Florentino Perez intanto è ancora in attesa della lettera d'addio del tecnico. Intanto Florentino Perez attende ancora una decisione ufficiale da parte del francese, mentre il Real ha contattato, si l ...A una giornata dal termine la Liga non ha ancora un padrone. Vincono Atletico Madrid e Real, perdono Barcellona e Siviglia, che devono rinunciare alle ultime speranze di vittoria; sarà una corsa a due ...