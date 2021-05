Zidane e l’addio al Real Madrid: «Come potrei dire quelle cose?» (Di domenica 16 maggio 2021) Zinedine Zidane torna a parlare del suo futuro: le dichiarazioni dell’allenatore del Real Madrid Il futuro di Zinedine Zidane tiene col fiato sospeso i tifosi del Real Madrid e non solo. Il tecnico francese, sogno della Juventus, risponde nuovamente alle domande in conferenza stampa sul suo futuro dopo la vittoria in campionato contro l’Athletic Bilbao. «Come posso dire ai miei giocatori che lascio il Real quando ci stiamo giocando la Liga? Fuori possono dire quello che vogliono, ma io su questo argomento non dirò mai nulla ai miei giocatori. A fine stagione vedremo cosa succederà. Vorrei che non si parlasse continuamente del mio futuro: non è la cosa più importante in questo momento». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Zinedinetorna a parlare del suo futuro: le dichiarazioni dell’allenatore delIl futuro di Zinedinetiene col fiato sospeso i tifosi dele non solo. Il tecnico francese, sogno della Juventus, risponde nuovamente alle domande in conferenza stampa sul suo futuro dopo la vittoria in campionato contro l’Athletic Bilbao. «possoai miei giocatori che lascio ilquando ci stiamo giocando la Liga? Fuori possonoquello che vogliono, ma io su questo argomento non dirò mai nulla ai miei giocatori. A fine stagione vedremo cosa succederà. Vorrei che non si parlasse continuamente del mio futuro: non è la cosa più importante in questo momento». L'articolo proviene da ...

