Zarif a Roma Il ruolo dell’Italia nel Medioriete passa dal Jcpoa

Il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, è arrivato a Roma dove trascorrerà alcuni giorni durante i quali avrà incontri sia con il governo italiano – lunedì vedrà 17 maggio l'omologo Luigi Di Maio – che in Vaticano. La tappa italiana è parte di un viaggio nell'Europa meridionale che arriva in un momento particolarmente importante per Teheran. Sul piano interno, siamo a poche settimane dal voto presidenziale; su quello internazionale i colloqui per la ricomposizione dell'accordo sul nucleare Jcpoa potrebbero essere arrivati a un punto di svolta. Possibile che arrivi presto un'intesa per il rientro statunitense (dopo che l'amministrazione Trump aveva deciso il ritiro unilaterale nel 2018 e quella Obama lo aveva costruito nel 2015). Secondo Annalisa Perteghella, Iran Desk dell'Ispi, l'Italia può e deve cercare un ...

