Zanardi prima dell' incidente | Questo è il giorno più bello della mia vita

(Di domenica 16 maggio 2021)spinge sulla sua handbike, in mezzo a compagni di viaggio che con lui hanno colto un senso salutare’esistenza. Sorride. Dice: “è ilpiùa mia”. Lo dice la mattina del 19 giugno 2020, pocodi quello schianto tremendo contro un camion sulla strada che da Pienza porta a San Quirico d’Orcia. E’ quanto riporta il Corrierea Sera. «La grande staffetta» è il titolo del documentario realizzato in quei giorni, destinato alle sale cinematografiche (dal 28 al 30 giugno prossimi). Francesco Mansutti e Vinicio Stefanello i (bravissimi) registi, Barbara Manni, sorella di Daniela, produttrice. Fu proprio Daniela a convincere gli atleti a continuare il viaggio dopo l’. Per ...

