WTA Parma 2021: Jasmine Paolini travolta da Amanda Anisimova. L'azzurra eliminata al primo turno (Di domenica 16 maggio 2021) Si ferma al primo turno l'avventura di Jasmine Paolini al WTA di Parma. L'azzurra è stata sconfitta con un pesantissimo 6-2 6-1 dalla statunitense Amanda Anisimova in un'ora di gioco. L'americana ha gestito al meglio la partita, tenendo spesso in mano il pallino del gioco. Avvio di match abbastanza equilibrato con le due giocatrici molto attente nei propri turni di servizio. Il primo sussulto lo regala proprio Anisimova che nel sesto game sfrutta al meglio la prima palla break a sua disposizione (2-4). Il contraccolpo psicologico per Paolini è molto forte tanto che la toscana cede il servizio anche nell'ottavo game con il parziale che si conclude sul 6-2. Il secondo set inizia così come si era chiuso ...

