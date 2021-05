Women' s European Cup | Misano | dominio di Beatriz Neila nella gara unica

Advertising

Euro_comunica : La presidente Ursula von der Leyen lancia un messaggio forte e chiaro a favore delle #donne… -

Ultime Notizie dalla rete : Women European

Euronews Italiano

La gara unica di Misano per la Womens'sCup è stata una contesa a senso unico, con Beatriz Neila Santos , campionessa in carica della categoria, che ha conquistato pole position, vittoria e giro veloce in gara . Un risultato che ...La domenica sarà ricca di eventi, con Gara 2 di tutte le classi del CIV , la prima gara del trofeo Aprilia RS660, la'sCup e le due gare del National Trophy, tutto visibile in live ...La campionessa in carica ha dominato la contesa del campionato femminile scattando dalla pole position. A podio anche Sara Sanchez e Sabrina Della Manna, a terra Roberta Ponziani ...INGEGNERE AD ANVERSA "Non rinuncerò alla speranza di rientrare in Italia, ma dovrà valerne la pena". La storia di Alice ...