Women’s Champions League: Barcellona campione d’Europa, Chelsea ko (Di domenica 16 maggio 2021) Il Barcellona ha conquistato la Women’s Champions League battendo in finale il Chelsea per 4-0 Il Barcellona ha conquistato la Women’s Champions League battendo in finale il Chelsea per 4-0. Tutto semplice allo stadio Gamla Ullevi di Goteborg per le ragazze blaugrana, che hanno chiuso la pratica nel primo tempo. Decisivi l’autogol di Leupolz e le reti segnate da Putellas su rigore, Bonmati e Hansen. Dopo cinque anni di dominio europeo da parte del Lione, il Barcellona è tornato meritatamente sul tetto d’Europa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Ilha conquistato labattendo in finale ilper 4-0 Ilha conquistato labattendo in finale ilper 4-0. Tutto semplice allo stadio Gamla Ullevi di Goteborg per le ragazze blaugrana, che hanno chiuso la pratica nel primo tempo. Decisivi l’autogol di Leupolz e le reti segnate da Putellas su rigore, Bonmati e Hansen. Dopo cinque anni di dominio europeo da parte del Lione, ilè tornato meritatamente sul tetto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

