West Bromwich-Liverpool | Klopp | “Champions League? Non penso ci diano una wild card”

(Di domenica 16 maggio 2021) Ila testa bassa verso l'obiettivo.VIDEO Juventus-Inter, multa e manette: la curiosa esultanza di Lukaku e Hakimi dopo il golI Reds nel pomeriggio affronteranno in trasferta il già retrocessoAlbion, un successo permetterebbe agli uomini didi portarsi a -1 dal Chelsea quarto a due gare dal termine. Il tecnico tedesco, intervenuto in conferenza stampa, si è proprio concentrato sul finale di stagione dei suoi."Purtroppo non credo che ciunaper partecipare alla prossima, se non ci dovessimo qualificare. Anche altre buone squadre non sono ancora in gioco. Immaginate unasenza ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE #WestBromwich Vs #Liverpool è una partita della 36° giornata di Premier League e si gioca oggi al… - monycia69 : RT @AitorAlexandre: El portero del West Bromwich Albion, John Osborne, fumando un cigarro durante un partido. Circa 1972. - sportli26181512 : Premier League, calendario e orari della 36^ giornata: Si completa tra sabato e domenica il turno numero 36 di Prem… - Kevinms13 : RT @AitorAlexandre: El portero del West Bromwich Albion, John Osborne, fumando un cigarro durante un partido. Circa 1972. - librodelgolmx : RT @AitorAlexandre: El portero del West Bromwich Albion, John Osborne, fumando un cigarro durante un partido. Circa 1972. -

Ultime Notizie dalla rete : West Bromwich

La Premier League è di scena su Sky Sport Football, in evidenza- Liverpool alle 17,30 ed Everton - Sheffield United alle 20. Per la Bundesliga spicca su Sky Sport Collection alle 18 ...Le formazioni ufficiali di- Liverpool , match valido per la trentaseiesima giornata della Premier League 2020/2021. I Reds non vogliono arrendersi in ottica Champions League: il Chelsea quarto, con una partita in ...Genova – Domenica pomeriggio con la Sampdoria protagonista: la squadra di Ranieri affronta in trasferta l'Udinese alle 15 davanti alle telecamere di Dazn che trasmette l'incontro sia sulla App che sul ...Calcio: ecco le formazioni ufficiali di West Bromwich, valevole per la trentaseiesima giornata di Premier League 2020/2021 ...