West Bromwich-Liverpool, il gol del portiere Alisson: colpo di testa vincente dell'ex Roma [VIDEO] (Di domenica 16 maggio 2021) Epilogo clamoroso nella giornata di oggi in Premier League, in particolar modo la partita tra West Bromwich e Liverpool ha regalato tantissime emozioni. La squadra di Klopp ha vinto in trasferta ed è tornata prepotentemente in corsa per la Champions League dopo la sconfitta del Chelsea contro l'Arsenal. West Brom in vantaggio con Robson-Kanu dopo 15 minuti, al 33? è Salah a siglare il pareggio. La sfida sembra indirizzata verso il risultato di 1-1, fino al 95? quando è Alisson a siglare il gol del definitivo 1-2, colpo di testa perfetto dell'ex Roma. In basso il VIDEO.

