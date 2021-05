Volley, l’Accademia riparte alla grande contro l’Ottavima: vittoria 3-1 in trasferta (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSoccavo (Na) – Parte forte la Seconda Fase di campionato per l’Accademia che ieri pomeriggio ha battuto in trasferta 3-1 (25-16, 25-22, 22-25, 25-14) l’Ottavima Napoli al Palazzetto Polifunzionale di Soccavo. contro la migliore seconda dei gironi di Prima Fase, le giallorosse portano a casa l’intera posta in palio al termine di una gara non priva di sbavature e momenti di difficoltà (soprattutto nel terzo set) ma di grande sostanza e attenzione. Dopo un primo set non entusiasmante nella prima frazione per entrambe le formazioni, la partita si accende soprattutto nelle due frazioni centrali dove l’Accademia capitalizza al meglio la seconda riuscendo a limitare al minimo gli errori e a gestire con grande maturità le azioni più calde, mentre ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSoccavo (Na) – Parte forte la Seconda Fase di campionato perche ieri pomeriggio ha battuto in3-1 (25-16, 25-22, 22-25, 25-14)Napoli al Palazzetto Polifunzionale di Soccavo.la migliore seconda dei gironi di Prima Fase, le giallorosse portano a casa l’intera posta in palio al termine di una gara non priva di sbavature e momenti di difficoltà (soprattutto nel terzo set) ma disostanza e attenzione. Dopo un primo set non entusiasmante nella prima frazione per entrambe le formazioni, la partita si accende soprattutto nelle due frazioni centrali dovecapitalizza al meglio la seconda riuscendo a limitare al minimo gli errori e a gestire conmaturità le azioni più calde, mentre ...

