Volata Champions, tutti gli incastri possibili tra Milan, Napoli e Juventus (Di domenica 16 maggio 2021) Con l’Atalanta che ha ottenuto il pass e la Lazio fuori dai giochi, sono rimaste in tre a giocarsi gli ultimi due posti Champions. Al Milan serve una vittoria, il Napoli non può perdere punti. Gli ultimi due posti Champions e l’ultima retrocessione in Serie B. Sono questi, in pratica, gli ultimi verdetti che restano da decifrare negli ultimi 180 minuti di campionato. I risultati degli anticipi Il penultimo turno di campionato si è aperto nella giornata di sabato. Per quel che riguarda l’Europa che conta, l’Atalanta si è assicurata per il terzo anno consecutivo il pass alla Champions League, battendo il Genoa a domicilio con un pirotecnico 4 a 3. Nella peggiore di tutte le ipotesi, i nerazzurri di Bergamo potrebbero essere raggiunti dalla Juventus, rispetto alla quale sono in ... Leggi su newsmondo (Di domenica 16 maggio 2021) Con l’Atalanta che ha ottenuto il pass e la Lazio fuori dai giochi, sono rimaste in tre a giocarsi gli ultimi due posti. Alserve una vittoria, ilnon può perdere punti. Gli ultimi due postie l’ultima retrocessione in Serie B. Sono questi, in pratica, gli ultimi verdetti che restano da decifrare negli ultimi 180 minuti di campionato. I risultati degli anticipi Il penultimo turno di campionato si è aperto nella giornata di sabato. Per quel che riguarda l’Europa che conta, l’Atalanta si è assicurata per il terzo anno consecutivo il pass allaLeague, battendo il Genoa a domicilio con un pirotecnico 4 a 3. Nella peggiore di tutte le ipotesi, i nerazzurri di Bergamo potrebbero essere raggiunti dalla, rispetto alla quale sono in ...

Ultime Notizie dalla rete : Volata Champions Fiorentina - Napoli: le probabili formazioni Tre punti importantissimi per la volata Champions quelli che la squadra di Gattuso proverà a ottenere al Franchi contro la Fiorentina nel lunch match della 37giornata di Serie A. Pochi dubbi per ...

DIRETTA FIORENTINA NAPOLI/ Video streaming tv: Beppe Iachini verso l'addio ai viola ... ed inoltre a caccia di punti che potrebbero davvero avere un peso fondamentale nella lunga volata per la qualificazione alla prossima Champions League. La logica dunque darebbe per favoriti gli ...

Volata a cinque per la Champions: il calendario delle ultime giornate Napoli Calcio Live Prime pagine: l’Atalanta batte il Genoa e vola in Champions Terza qualificazione consecutiva per Gasperini: il Genoa si ferma nel primo tempo, poi si sveglia andando vicino al pareggio ...

Premier League, il Liverpool per sognare la Champions deve vincere Nella domenica di Premier League il Tottenham e l'Everton vanno a caccia del West Ham sesto in classifica. Liverpool per la Champions ...

