Vittorio Sgarbi imbarazzante contro la pubblicità Dietorelle con coppia lesbo, l'attrice risponde (Di domenica 16 maggio 2021) Primi effetti del cosiddetto “Ddl Zan”. Guardate questo stucchevole spot di Dietorelle: immorale per i bambini! Siamo nel campo della pornografia. Cosa dice il garante per l’infanzia? Tuona così l'imbarazzante Sgarbi secondo cui un semplice bacio sarebbe pornografia soltanto perché scambiato tra due donne. Un bacio è un bacio, nessuno dovrebbe scandalizzarsi, a nessuna età. Ai genitori il compito di spiegarlo ai bambini ed educarli alla cultura dell'amore, dell'inclusione e dell'uguaglianza. L'unica cosa davvero immorale da non mostrare ai bambini è il bigottismo ed il giudizio sulla libertà di ESSERE altrui di questo commento.A rispondere al tweet, oltre a numerosi suoi disagiati followers che hanno parlato di figli traumatizzati da questo spot, si è aggiunta anche una delle attrici: Onorevole ... Leggi su sicksadworld (Di domenica 16 maggio 2021) Primi effetti del cosiddetto “Ddl Zan”. Guardate questo stucchevole spot di: immorale per i bambini! Siamo nel campo della pornografia. Cosa dice il garante per l’infanzia? Tuona così l'secondo cui un semplice bacio sarebbe pornografia soltanto perché scambiato tra due donne. Un bacio è un bacio, nessuno dovrebbe scandalizzarsi, a nessuna età. Ai genitori il compito di spiegarlo ai bambini ed educarli alla cultura dell'amore, dell'inclusione e dell'uguaglianza. L'unica cosa davvero immorale da non mostrare ai bambini è il bigottismo ed il giudizio sulla libertà di ESSERE altrui di questo commento.Are al tweet, oltre a numerosi suoi disagiati followers che hanno parlato di figli traumatizzati da questo spot, si è aggiunta anche una delle attrici: Onorevole ...

