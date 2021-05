VIDEO Nadal-Djokovic 7-5, 1-6, 6-3: Highlights Finale Internazionali d’Italia. Decimo sigillo dello spagnolo (Di domenica 16 maggio 2021) Rafael Nadal ha vinto gli Internazionali d’Italia 2021. Lo spagnolo ha conquistato il suo Decimo sigillo sulla terra rossa di Roma, sconfiggendo Novak Djokovic in una tiratissima Finale durata 2 ore e 50 minuti. Il mancino di Manacor ha regolato il serbo in tre set: 7-5, 1-6, 6-3 per alzare al cielo il trofeo nella capitale, dimostrando la sua schiacciante superiorità sul mattone tritato. Il maiorchino ha steso lo slavo per la quarta volta in un atto conclusivo al Masters 1000 di Roma, completando così una settimana perfetta in cui ha sofferto anche contro il nostro Jannik Sinner e ha dovuto annullare match point al canadese Shapovalov. Rafael Nadal ha vinto il primo set con un break determinante, ha perso nettamente il secondo ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Rafaelha vinto gli2021. Loha conquistato il suosulla terra rossa di Roma, sconfiggendo Novakin una tiratissimadurata 2 ore e 50 minuti. Il mancino di Manacor ha regolato il serbo in tre set: 7-5, 1-6, 6-3 per alzare al cielo il trofeo nella capitale, dimostrando la sua schiacciante superiorità sul mattone tritato. Il maiorchino ha steso lo slavo per la quarta volta in un atto conclusivo al Masters 1000 di Roma, completando così una settimana perfetta in cui ha sofferto anche contro il nostro Jannik Sinner e ha dovuto annullare match point al canadese Shapovalov. Rafaelha vinto il primo set con un break determinante, ha perso nettamente il secondo ...

