VIDEO MotoGP | Marc Marquez e la doppia caduta di Le Mans | “Ho spinto troppo…”

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021) Dall’illusione… alla ghiaia.ha vissuto un GP di Francia davvero dai due volti. Nel breve volgere di pochi minuti è passato dal condurre di nuovo una corsa della top class, al cadere ben due volte. Il fuoriclasse nativo di Cervera, quindi, deve digerire un amarissimo “zero” al termine della prova di Le, dove si è corso il quinto round del Mondiale 2021 di. In una gara rocambolesca, anche con il cambio di moto, il sei volte campione del mondo dellaha cercato di fare la differenza, come spesso gli è capitato in queste condizioni nel suo passato, ma in questa occasione è rimasto scottato. La sua voglia di fare bene, e la moto l’hanno tradito in ben due circostanze: prima una perdita di posteriore in curva-14 e poi l’anteriore l’ha tradito nella percorrenza della ...