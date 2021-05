VIDEO MotoGP | lo “shoey” di Miller | esulta sul podio bevendo dallo stivale

(Di domenica 16 maggio 2021) Il Motomondiale 2021 oggi, domenica 16 maggio, ha visto disputarsi la terza ed ultima giornata del fine settimana del GP di Francia, con la gara dellache è andata in scena a Le Mans, sede della quinta tappa del calendario di, Moto2 e Moto3. Vittoria della Ducati grazie all’australiano Jack, primo davanti a Johan Zarco, secondo, mentre è terzo Fabio Quartararo, che è il nuovo leader del Mondiale con 80 punti, 1 in più di Francesco Bagnaia, secondo. Ottavo Franco Morbidelli con 33, 13° Enea Bastianini a quota 20.LA FESTA DIPER LA VITTORIA INFoto:.com Press

Advertising

DAZN_ES : ¡Quieeeeetaaaa! @37_pedroacosta, domando la KTM ???? #FrenchGP ???? #MotoGP ?? - SkySportMotoGP : Moto3, Riccardo Rossi 3° a Le Mans: 'Podio possibile grazie a Fausto Gresini'. VIDEO #SkyMotori #MotoGP #FrenchGP… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Ho rischiato di cadere e ho perso fiducia' ?? @motogp #SkyMotori #FrenchGP #SkyMotoGP #SkyMotori - f_sechi1954 : RT @SkySportMotoGP: Cade il telefono di @antonioboselli, Rossi lo raccoglie: 'Lo schermo è salvo' ?? @motogp #SkyMotori #FrenchGP #SkyMotoGP… - OA_Sport : VIDEO #MotoGP, Marc #Marquez e la doppia caduta di Le Mans: “Ho spinto troppo…” -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO MotoGP

Nel Gp di Francia dellasul circuito di Le Mans è doppietta Ducati: trionfa Jack Miller davanti a Johann Zarco. Sul podio finisce anche Fabio Quartararo, che passa in testa alla classifica del Mondiale per un punto. ...Il gran premio della classe regina è stato condizionato dall'arrivo della pioggia, che ha costretto i piloti al cambio moto ( ecco come funziona ). Molti gli errori e le cadute, tra cui il doppio ...Jack Miller si conferma uno specialista assoluto in condizioni di pista variabili e trionfa nel Gran Premio di Francia 2021, quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. L'australiano della Ducati Fac ...Il Motomondiale 2021 oggi, domenica 16 maggio, ha visto disputarsi la terza ed ultima giornata del fine settimana del GP di Francia, con la gara della MotoGP che è andata in scena a Le Mans, sede dell ...