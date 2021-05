VIDEO Moto2, GP Francia: gli highlights della gara (Di domenica 16 maggio 2021) Seconda affermazione in carriera per Raul Fernandez, protagonista di una prova perfetta un tracciato insidioso per via della tanta pioggia caduta in mattinata. L’iberico ha dominato la fase finale ed ha completato la prova davanti all’australiano Remy Gardner. I due portacolori della KTM precedono sotto la bandiera a scacchi il nostro Marco Bezzecchi. Il romagnolo di Sky, dopo aver rischiato di cadere in seguito ad un contatto con l’americano Joe Roberts nel secondo settore, firma il secondo podio consecutivo che gli permette di rilanciarsi nel Mondiale. gara da dimenticare per lo spagnolo Aron Canet (Aspar), favorito oggi ed il britannico Sam Lowes. Per il portacolori di Marc VDS si tratta del secondo zero nelle prime cinque competizioni, un risultato che potrebbe pesare nella lotta per il titolo. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Seconda affermazione in carriera per Raul Fernandez, protagonista di una prova perfetta un tracciato insidioso per viatanta pioggia caduta in mattinata. L’iberico ha dominato la fase finale ed ha completato la prova davanti all’australiano Remy Gardner. I due portacoloriKTM precedono sotto la bandiera a scacchi il nostro Marco Bezzecchi. Il romagnolo di Sky, dopo aver rischiato di cadere in seguito ad un contatto con l’americano Joe Roberts nel secondo settore, firma il secondo podio consecutivo che gli permette di rilanciarsi nel Mondiale.da dimenticare per lo spagnolo Aron Canet (Aspar), favorito oggi ed il britannico Sam Lowes. Per il portacolori di Marc VDS si tratta del secondo zero nelle prime cinque competizioni, un risultato che potrebbe pesare nella lotta per il titolo. Foto: LaPresse

