VIDEO Matej Mohoric, terribile caduta al Giro d'Italia. Picchia il capo, il casco lo salva (Di domenica 16 maggio 2021) Brutta caduta per lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain Victorious) nel corso della nona tappa, l'ottava in linea, dell'edizione numero 104 del Giro d'Italia di ciclismo su strada. Oggi, domenica 16 maggio, il gruppo sta affrontando la frazione con partenza da Castel di Sangro ed arrivo a Campo Felice dopo 158 km. Lo sloveno aveva allungato ed aveva tentato la fuga con altri compagni, ma in discesa ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato in avanti, cadendo e battendo il capo (indossava il casco) e poi la schiena. Il corridore è stato portato via in ambulanza, si attendono ulteriori notizie ma dovrebbe stare bene.

