VIDEO Giro d’Italia 2021, Egan Bernal vince a Campo Felice, ma Giulio Ciccone è super! Rivivi la battaglia finale (Di domenica 16 maggio 2021) Stravolta la classifica generale dell’edizione numero 104 del Giro d’Italia di ciclismo su strada che oggi, domenica 16 maggio 2021, ha visto passare agli annali la nona tappa, l’ottava in linea, con partenza da Castel di Sangro ed arrivo a Campo Felice dopo 158 km: vittoria parziale e primato in graduatoria per Egan Bernal. Bernal in classifica generale vanta ora 15? di margine su Remco Evenepoel e 21? su Aleksandr Vlasov. Di seguito le immagini salienti nel VIDEO di Eurosport. VIDEO HIGHLIGHTS NONA TAPPA Giro d’Italia 2021 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Stravolta la classifica generale dell’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada che oggi, domenica 16 maggio, ha visto passare agli annali la nona tappa, l’ottava in linea, con partenza da Castel di Sangro ed arrivo adopo 158 km: vittoria parziale e primato in graduatoria perin classifica generale vanta ora 15? di margine su Remco Evenepoel e 21? su Aleksandr Vlasov. Di seguito le immagini salienti neldi Eurosport.HIGHLIGHTS NONA TAPPAFoto: LaPresse

