VIDEO Alisson Becker segna il gol vittoria nel recupero! Il portiere del Liverpool si inventa la magia di testa

(Di domenica 16 maggio 2021)hato il gol delladel suocontro il West Bromwich. Al 95?, in pieno recupero e all’ultima azione utile, ildei Reds si è spinto in avanti e si èto un magnifico colpo disul calcio d’angolo battuto da Alexander-Arnold: estremo difensore avversario sorpreso, palla in rete e i ragazzi di Klopp si impongono allo scadere nel match valido per la 36ma giornata di Premier League. Ilbrasiliano ha salvato i detentori del titolo, che rimangono così ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Ora sono quinti a -3 dal Leicester e a -1 dal Chelsea quando mancano due giornate al termine. Di seguito ildel gol di Allisson, il ...

Così, il club dei portieri goleador ha registrato il nuovo ingresso di Alisson, estremo difensore del Liverpool e autore di una spizzata in rete contro il WBA. Con un incredibile gol del proprio portiere al 95' minuto, il Liverpool torna in corsa per il quarto posto in classifica e la qualificazione alla Champions della prossima stagione a due turni dalla fine.