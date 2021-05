Verona-Bologna | Juric | “Come una finale di Champions League | siamo carichi”

(Di domenica 16 maggio 2021) “, a maggior ragione perché vogliamo uscire da questo periodo di risultati negativi. Al tempo stesso è giusto essere consapevoli del fatto che sia qualcosa di strepitoso essere arrivati a giocarci la permanenza nella parte sinistra della classifica, contro una squadrail; Sabatini è il migliore direttore sportivo in Italia. Questo basta a darci tutte le motivazioni di cui abbiamo bisogno, in un periodo nel quale, dati alla mano, raccogliamo meno di quanto meriteremmo“. Con queste parole d’esordio, Ivanha presentato Hellas, incontro valevole per la trentasettesima giornata della Serie A 2020/2021 e decisivo per gli obiettivi stagionali del club scaligero. In seguito,ha evidenziato ulteriormente ...

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - poliziadistato : Operazione antidroga #SquadraMobile Brescia con la collaborazione dei poliziotti di Bologna e Verona. Arrestate com… - sportface2016 : #VeronaBologna, #Juric carica l'ambiente: 'Come una finale di Champions League' - Samabie7 : RT @goal: ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalanta ???? Napoli f… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Bologna

GattusoCLASSIFICA:Inter* 88 punti; Atalanta* 78; Milan* e Juventus* 75; Napoli 72; Lazio 67; Roma* 61; Sassuolo 56; Sampdoria 46;43;e Udinese 40; Fiorentina e Genoa* 39; Spezia* 38; ...Conferenza stampa Mihajlovic: le parole del tecnico delalla vigilia del match contro il. Le sue dichiarazioni Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il. Le sue parole. MIHAJLOVIC IN UNA BIG - "...Ivan Juric ha presentato Hellas Verona-Bologna, incontro valevole per la trentasettesima giornata della Serie A 2020/2021 e decisivo per gli obiettivi stagionali del club scaligero. "Come una finale d ...Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della 37esima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla 37esima giornata di Serie A c ...