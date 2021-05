Vardy | “Senza il calcio sarei ancora in fabbrica Pensavo di trasferirmi a Ibiza”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 16 maggio 2021) Jamie, grande protagonista del Leicester, fresco vincitore della FA Cup, si è raccontato in un’intervista al Daily Mail parlando del suo passato: “Se non avessi avuto il, probabilmente lavorereiina fare tutori per chi ha il piede cadente.all’epoca sembrava una buona idea. Anzi, un’ottima idea. Ma grazie a Dio non l’ho fatto. Era uno di quei momenti strani, non ero mai stato in un ambiente come quello della Championship, avevo problemi ad adattarmi, i risultati e i gol non arrivavano come volevo. E sono cose che ti fanno pensare. Quindi ho parlato con Nigel Pearson e gli ho addirittura chiesto di lasciarmi tornare in prestito al Fleetwood, perchè lì le cose mi erano andate bene. Ma lui mi ha detto che ero abbastanza bravo e che se mi ...