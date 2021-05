Vangelo del giorno | Marco 16 | 15-20 – Audio e commento Papa Francesco

(Di domenica 16 maggio 2021) Lo spunto deldel16 Maggio 2021, Domenica: “Andate in tutto il mondo e predicate ilad ogni creatura“. Ascensione del Signore – Liturgia propria – Anno B Dalsecondo,15-20 In quel tempo Gesù apparve agli Undici e disse loro: “Andate in tutto il mondo e predicate ilad L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Le paroleVescovo alla Messa presso le Acciaierie "La memoria grata per la visitapapa ... Piemontese ha sottolineato come "la lieta notizia annunciata dalè che l'uomo ha in sé energie ......episodio della presenza terrena di Gesù secondo le due narrazioni dell'evangelista Luca (e ... cioè la sua intronizzazione alla destraPadre, che tuttavia ebbe luogo subito dopo la sua morte.La parabola dei talenti ci ricorda quanto è importante l'impegno che bisogna mettere in quello che si fa, anche nel proprio lavoro ...Oggi il Vangelo ci riporta la preghiera di Gesù al Padre per noi, nell’ultima cena: non ci sarebbe bisogno di commentarla, ma piuttosto di saperla ricevere su di noi come la terra riarsa riceve la pio ...