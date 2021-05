Vaccino Reithera, Giovanna Botteri stuzzica Vaia a Domenica In: “Ma il vaccino dello Spallanzani quando sarà pronto?” (Di domenica 16 maggio 2021) Lo stop alle sperimentazioni sul vaccino italiano, in fase di studio all’istituto Spallanzani, Reithera ha lasciato molte domande aperte. Domande, che poi si è ridotta a una, che Giovanna Botteri non ha esitato a fare proprio al direttore dello Spallanzani Francesco Vaia. Il direttore dell’istituto non ha esitato a rispondere. Il problema è nato a seguito del taglio dei fondi per la sperimentazioni sul vaccino Reithera deciso dalla Corte dei Conti e che potrebbe mettere a rischio tutta la sperimentazione. Giovvanna Botteri chiede a Vaia di Reithera Il direttore dell’istituto Spallanzani, Francesco ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 maggio 2021) Lo stop alle sperimentazioni sulitaliano, in fase di studio all’istitutoha lasciato molte domande aperte. Domande, che poi si è ridotta a una, chenon ha esitato a fare proprio al direttoreFrancesco. Il direttore dell’istituto non ha esitato a rispondere. Il problema è nato a seguito del taglio dei fondi per la sperimentazioni suldeciso dalla Corte dei Conti e che potrebbe mettere a rischio tutta la sperimentazione. Giovvannachiede adiIl direttore dell’istituto, Francesco ...

