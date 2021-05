Vaccino Lazio Over 40, come prenotare l’appuntamento dal medico di base e in farmacia (Di domenica 16 maggio 2021) Da lunedì 17 maggio sarà possibile per i cittadini Over 40 del Lazio prenotare la propria dose di Vaccino. Le somministrazioni tuttavia avverranno attraverso precisi canali quali: Open Day ai quali non occorrerà prenotarsi, appuntamento con il medico di famiglia oppure in farmacia. Sarà inoltre possibile per loro vaccinarsi solamente con medicinali targati AstraZeneca e Johnson & Johnson; qualora si desiderasse ricevere un Vaccino diverso si dovrà attendere lo sblocco della propria fascia di età. Leggi anche:Coronavirus, oggi nel Lazio 577 nuovi casi. D’Amato: ‘Il numero dei casi positivi è il più basso da 7 mesi’ Vaccino Lazio Over 40, prenotazioni dal medico di famiglia e in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 maggio 2021) Da lunedì 17 maggio sarà possibile per i cittadini40 della propria dose di. Le somministrazioni tuttavia avverranno attraverso precisi canali quali: Open Day ai quali non occorrerà prenotarsi, appuntamento con ildi famiglia oppure in. Sarà inoltre possibile per loro vaccinarsi solamente con medicinali targati AstraZeneca e Johnson & Johnson; qualora si desiderasse ricevere undiverso si dovrà attendere lo sblocco della propria fascia di età. Leggi anche:Coronavirus, oggi nel577 nuovi casi. D’Amato: ‘Il numero dei casi positivi è il più basso da 7 mesi’40, prenotazioni daldi famiglia e in ...

