Vaccino, a soli 8 mesi ha già ricevuto la doppia dose Pfizer: è il più giovane al mondo

Ha appena otto mesi ed è nato a New York: è il più giovane al mondo ad aver effettuato la doppia vaccinazione contro il Covid, con il siero di Pfizer. Lo studio clinico condotto dalla Upstate Medical University ha interessato 16 bambini nella fascia d'età compresa tra 6 mesi e 2 anni e ha coinvolto quattro ospedali in tutto il paese. Ad oggi gli Stati Uniti sono l'unico paese al mondo in cui è cominciata la sperimentazione su bambini sotto i 5 anni. "Riteniamo entrambi che sia importante porre fine a questa pandemia, il modo più rapido e sicuro è vaccinarci per uscirne", hanno spiegato su Syracuse.com i genitori del piccolo. Il periodo di studio è cominciato tre settimane fa, quando il bambino non aveva ancora compiuto otto mesi.

