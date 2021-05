Vaccini, la Gran Bretagna apre agli over 35 (Di domenica 16 maggio 2021) ROMA – Il Regno Unito apre alla vaccinazione per gli over 35 a partire dalla prossima settimana. Lo conferma il segretario britannico per la Salute, Matt Hancock, esortando le fasce di età interessate a farsi avanti per ricevere il siero contro il Covid-19. Tutto questo, mentre nel Paese torna il timore di diffusione della variante indiana del virus dopo che alcuni casi sono emersi in determinate zone, come Blackburn e Bolton, riferisce Sky News. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 16 maggio 2021) ROMA – Il Regno Unitoalla vaccinazione per gli35 a partire dalla prossima settimana. Lo conferma il segretario britannico per la Salute, Matt Hancock, esortando le fasce di età interessate a farsi avanti per ricevere il siero contro il Covid-19. Tutto questo, mentre nel Paese torna il timore di diffusione della variante indiana del virus dopo che alcuni casi sono emersi in determinate zone, come Blackburn e Bolton, riferisce Sky News. L'articolo L'Opinionista.

