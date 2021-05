Vaccini Italia, superata soglia 27 milioni di dosi (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 27.011.116 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate in Italia e 8.475.672 (pari al 14,30% della popolazione) le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. Questo quanto si legge sul sito del governo sul quale si sottolinea che sono state immunizzate 15.157.560 donne e 11.853.556 uomini. In totale sono stati consegnati 30.101.660, e ne sono stati somministrati l’89,7%. La Lombardia ha somministrato 4.667.612 dosi su 5.080.230 consegnate (pari al 91,9%), il Lazio 2.597.845 su 2.985.470 dosi consegnate (87%) , la Campania 2.455.971 su 2.707.535 dosi consegnate (il 90,7%) e il Veneto 2.282.267 su 2.439.860 dosi consegnate (pari al 93,5%). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 27.011.116 ledi vaccino contro il Covid somministrate ine 8.475.672 (pari al 14,30% della popolazione) le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. Questo quanto si legge sul sito del governo sul quale si sottolinea che sono state immunizzate 15.157.560 donne e 11.853.556 uomini. In totale sono stati consegnati 30.101.660, e ne sono stati somministrati l’89,7%. La Lombardia ha somministrato 4.667.612su 5.080.230 consegnate (pari al 91,9%), il Lazio 2.597.845 su 2.985.470consegnate (87%) , la Campania 2.455.971 su 2.707.535consegnate (il 90,7%) e il Veneto 2.282.267 su 2.439.860consegnate (pari al 93,5%). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

