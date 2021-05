Vaccini Italia, Figliuolo: “In arrivo 20 milioni di dosi” (Di domenica 16 maggio 2021) Spallata alla pandemia di coronavirus a giugno. Che succederà? “Succederà che per la prima volta gli arrivi di Vaccini in un mese supereranno i 20 milioni di dosi e si potrà dare ancora più velocità ad una campagna che ha già superato i 26 milioni di somministrazioni, quando a marzo prima del piano in corso eravamo ben al di sotto dei 5 milioni”, afferma il commissario Francesco Paolo Figliuolo in un’intervista al Messaggero. “La questione degli approvvigionamenti è cruciale, ma abbiamo lavorato molto anche per aumentare la potenzialità della macchina, che ha dimostrato di poter fare 500 mila iniezioni al giorno – sottolinea – A giugno, con più Vaccini, questa potenzialità potrà essere espressa con maggiore regolarità ed anche incrementata, grazie a nuovi punti ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 maggio 2021) Spallata alla pandemia di coronavirus a giugno. Che succederà? “Succederà che per la prima volta gli arrivi diin un mese supereranno i 20die si potrà dare ancora più velocità ad una campagna che ha già superato i 26di somministrazioni, quando a marzo prima del piano in corso eravamo ben al di sotto dei 5”, afferma il commissario Francesco Paoloin un’intervista al Messaggero. “La questione degli approvvigionamenti è cruciale, ma abbiamo lavorato molto anche per aumentare la potenzialità della macchina, che ha dimostrato di poter fare 500 mila iniezioni al giorno – sottolinea – A giugno, con più, questa potenzialità potrà essere espressa con maggiore regolarità ed anche incrementata, grazie a nuovi punti ...

