Vaccini in Campania, al via nei luoghi di lavoro (Di domenica 16 maggio 2021) Vaccini in Campania, dosi somministrate in due aziende vitivinicole del Sannio. Anche Ischia sta per diventare free-Covid Getty ImagesA segui degli accordi dello scorso 26 aprile tra la Regione, i sindacati, le Asl e Confindustria, questa mattina sono partite le vaccinazioni sui luoghi di lavoro. Su iniziativa della Condiretti hanno dato il via due aziende vitivinicole del Sannio. La somministrazione delle dosi riguardano i dipendenti e i familiari delle cooperative Cantine di Solopaca nell'omonimo Comune e la Guardiense a Guardia Sanframondi. Il presidente della Regione De Luca aveva annunciato che le vaccinazioni per le aziende erano volte in viste dell'estate e che sarebbero cominciate dopo l'iter per età. Il presidente nazionale Ettore Prandini ha spiegato che partire dalla produzione di vino ha un grande valore ...

