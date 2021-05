Vaccini in azienda, Garante della privacy: "No a conseguenze per mancata adesione del lavoratore" (Di domenica 16 maggio 2021) Nel documento di indirizzo dell'autorità le principali attività di trattamento dati devono essere effettuate dal medico competente Leggi su repubblica (Di domenica 16 maggio 2021) Nel documento di indirizzo dell'autorità le principali attività di trattamento dati devono essere effettuate dal medico competente

Advertising

sole24ore : Vaccini in azienda, le linee guida Inail:?al via commercio, Gdo e trasporti - studiomarzocchi : Ultima Ora: Campania, al via i vaccini in azienda: si parte con due cantine vitivinicole #economia #italia… - infoitinterno : Vaccini in azienda: a chi andranno le prime dosi - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Campania, al via i vaccini in azienda: si parte con due cantine vitivinicole - coldiretti : RT @rquerze: Sui vaccini 'in azienda' l'agricoltura batte sul tempo l'industria: primo caso domani in Campania (promosso da @coldiretti) ht… -