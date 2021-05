Vaccini | Gb apre agli over 35

Advertising

TgLa7 : ++ #Vaccini, #Bertolaso: il 2 giugno #Lombardia apre a 16-29enni ++ Il 27 maggio tocca alla fascia 30-39 anni - MinaA8I96793095 : RT @tempoweb: Morte sospetta dopo il #vaccino #JohnsonandJohnson La Procura di #Biella apre un'inchiesta #vaccini #covid19 #16maggio #iltem… - Cassandra__2020 : RT @tempoweb: Morte sospetta dopo il #vaccino #JohnsonandJohnson La Procura di #Biella apre un'inchiesta #vaccini #covid19 #16maggio #iltem… - paolorm2012 : RT @tempoweb: Morte sospetta dopo il #vaccino #JohnsonandJohnson La Procura di #Biella apre un'inchiesta #vaccini #covid19 #16maggio #iltem… - okkiovigile61 : RT @tempoweb: Morte sospetta dopo il #vaccino #JohnsonandJohnson La Procura di #Biella apre un'inchiesta #vaccini #covid19 #16maggio #iltem… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini apre

Il Regno Unitoalla vaccinazione per gli over 35 a partire dalla prossima settimana. Lo conferma il segretario britannico per la Salute, Matt Hancock, esortando le fasce di età interessate a farsi avanti per ...Potrà somministrare 360 dosi al giorno. In settimana l'accordo con farmacie e medici di base per i. Obiettivo immunità di gregge entro il 30 settembre. di Emilia RetturaROMA, 16 MAG - Il Regno Unito apre alla vaccinazione per gli over 35 a partire dalla prossima settimana. Lo conferma il segretario britannico per la Salute, Matt Hancock, esortando le fasce di età int ...Su oltre 23mila test, tra tamponi e antigenici, sono 577 (-44) i nuovi positivi al virus nella Regione: il numero più basso da novembre. Nella città metropolitana di Roma sono 322. Giù i ricoveri ...