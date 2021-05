Vaccini Covid in Campania, si parte con i 40enni: 11mila dosi al giorno, aperti tutti gli hub (Di domenica 16 maggio 2021) Milleduecento convocati alla Stazione Marittima (con Pfizer) e altrettanti alla Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte (con Moderna) con in più una quota, ma ancora da definire, di... Leggi su ilmattino (Di domenica 16 maggio 2021) Milleduecento convocati alla Stazione Marittima (con Pfizer) e altrettanti alla Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte (con Moderna) con in più una quota, ma ancora da definire, di...

